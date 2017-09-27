Росавиация назвала сумму задолженности авиакомпании «ВИМ-Авиа»

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Москва, 27 сентября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» задолжала шести банкам около семи миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

«У авиакомпании есть шесть банков-кредиторов, ведущий — это банк «Зенит». Общая кредиторская задолженность составляет около 7 млрд рублей», — приводит его слова газета «Известия».

Он также добавил, что его ведомство уже направило всю необходимую информацию, касающуюся авиаперевозчика в Следственный комитет России.

Напомним, что ранее «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные перевозки из-за финансовых проблем. В отношении руководства компании уже возбуждено уголовное дело.