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Украина
Девять зданий получили повреждения из-за разрыва боеприпасов под Винницей
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    Девять зданий получили повреждения из-за разрыва боеприпасов под Винницей

    22:29  27 Сентября 2017
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    Девять зданий получили повреждения из-за разрыва боеприпасов под Винницей

    Киев, 27 сентября. В результате детонации боеприпасов на военном складе в Винницкой области были повреждены девять зданий. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

    «По состоянию на 18:00, в полицию поступила информация о повреждении девяти зданий в результате попадания снарядов», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что населенные пункты, которые расположены в радиусе 50 километров от эпицентра взрывов пока остаются опасными для пребывания людей.

    Напомним, 26 сентября около 22:00 на артиллерийском складе военной части А-1119 в районе населенного пункта Калиновка в Винницкой области начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тысяч человек.

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    Автор: Алексей Громов
    #боеприпасы #склад #винница #здания #повреждения
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