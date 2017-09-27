Девять зданий получили повреждения из-за разрыва боеприпасов под Винницей

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Киев, 27 сентября. В результате детонации боеприпасов на военном складе в Винницкой области были повреждены девять зданий. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

«По состоянию на 18:00, в полицию поступила информация о повреждении девяти зданий в результате попадания снарядов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что населенные пункты, которые расположены в радиусе 50 километров от эпицентра взрывов пока остаются опасными для пребывания людей.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на артиллерийском складе военной части А-1119 в районе населенного пункта Калиновка в Винницкой области начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тысяч человек.