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Госдума обсудит законопроект о допустимом уровне наркотических веществ в крови водителя
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    Госдума обсудит законопроект о допустимом уровне наркотических веществ в крови водителя

    22:08  27 Сентября 2017
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    Госдума обсудит законопроект о допустимом уровне наркотических веществ в крови водителя

    Москва, 27 сентября. В Госдуму РФ был внесен законопроект, дающий правительству России полномочия определять максимальный уровень концентрации наркотических или психотропных веществ в организме водителя. На рассмотрение его внес депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев.

    Законопроект предлагает установить предельные допустимые уровни для наркотических или психотропных веществ в организме водителя.

    «Указанный перечень наркотических и психотропных веществ, а также уровень их концентрации в организме человека предлагается устанавливать постановлением правительства Российской Федерации», – приводит текст пояснительной записки «Газета.ru».

    По словам Журавлева, существует обширный список лекарственных препаратов, которые содержат вещества, запрещенные к употреблению при управлении транспортными средствами. Ло 5% положительных проб взятых у водителей, связаны с приемом таких лекарств. Большинство таких случаев связаны, в первую очередь, с длительным периодом метаболизма этих веществ.

     

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #алкоголь #госдума #наркотики #водитель
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