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Возлюбленная погибшего в ДТП актера Клинаева прокомментировала его гибель
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    Возлюбленная погибшего в ДТП актера Клинаева прокомментировала его гибель

    22:07  27 Сентября 2017
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    Возлюбленная погибшего в ДТП актера Клинаева прокомментировала его гибель

    Москва, 27 сентября. Актриса Ольга Баранова прокомментировала гибель своего возлюбленного, актера Егора Клинаева. Об этом она написала на своей официальной странице в Instagram.

    «Слезы душат. Ты всегда всем помогал, а в этот раз эта помощь вылилась в наше горе. Уже безумно тебя не хватает. Пусть земля тебе будет пухом, а я буду рядом с родителями и Верочкой», — написала Баранова, будто обращаясь к погибшему актеру.

    Напомним, Егор Клинаев погиб минувшим утром на МКАД. Увидев крупное ДТП актер вышел из машины, чтобы помочь раненым, однако его самого сбила проезжавшая мимо машина.

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    Автор: Алексей Громов
    #актер #дтп #мкад #клинаев #баранова
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