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Украина
Причиной пожара под Винницей могла стать попытка скрыть воровство – экс-глава СВР Украины
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    Причиной пожара под Винницей могла стать попытка скрыть воровство – экс-глава СВР Украины

    22:22  27 Сентября 2017
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    Причиной пожара под Винницей могла стать попытка скрыть воровство – экс-глава СВР Украины

    Киев, 27 сентября. Причиной пожара на складах в Винницкой области могла стать месть министерству обороны Украины или воровство. Так считает бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

    Он указал на то, что у следователей пока нет доказательств проведения теракта или диверсии.

    «Озвучена основная версия, но могут быть и форматы... Может быть и воровство на складах, чтобы замести следы», — подчеркнул Маломуж в эфире телеканала NewsOne.

    Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко указала на то, что украинские власти могли попытаться скрыть факты незаконной продажи оружия.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина
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