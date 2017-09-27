Причиной пожара под Винницей могла стать попытка скрыть воровство – экс-глава СВР Украины

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Киев, 27 сентября. Причиной пожара на складах в Винницкой области могла стать месть министерству обороны Украины или воровство. Так считает бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Он указал на то, что у следователей пока нет доказательств проведения теракта или диверсии.

«Озвучена основная версия, но могут быть и форматы... Может быть и воровство на складах, чтобы замести следы», — подчеркнул Маломуж в эфире телеканала NewsOne.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко указала на то, что украинские власти могли попытаться скрыть факты незаконной продажи оружия.