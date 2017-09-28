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Сирия, 28 сентября. «Джебхат ан-Нусра»*** и другие группировки перебрасывают дополнительные силы на свои позиции в предместьях Алеппо. ВКС РФ и армия Сирии освободили два поселения внутри «Акербатского котла». Террористы ИГ2 наращивают боевую мощь на левом берегу Евфрата под Дейр эз-Зором, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: благодаря ВКС РФ заняли поселки Умм Эр-Риш и Эль-Мзаббаль внутри «Акербатского котла».

«Исламское государство» (ИГИЛ1): наращивает боевую мощь под Дейр эз-Зором, рассчитывая сдержать наступление САА и российских ВКС; потеряло несколько десятков боевиков в ходе столкновений на границе провинций Хомс и Хама.

«Джейш Аль-Ислам»*****: готовит массированную атаку позиций «Ахрар аш-Шам» в Восточной Гуте.

«Джебхат Фатх аш-Шам»5 («Джебхат ан-Нусра»): стягивает дополнительные отряды радикалов к Алеппо; усилила свои КПП на западе провинции Идлиб, опасаясь вторжения турецких военных подразделений; готовится передислоцировать новые силы на север провинции Хама.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска вследствие продолжающегося противостояния между отдельными антиправительственными группировками сохраняется достаточно напряженная обстановка, передают военные источники. Стало известно, что боевики формирования «Джейш Аль-Ислам» готовятся в ближайшие несколько дней совершить нападение на позиции отрядов «Ахрар аш-Шам» недалеко от населенного пункта Хараста.

Напомним, ранее данные группировки выступали единым фронтом против Сирийской арабской армии (САА), однако после поражения под Алеппо в рядах так называемой сирийской вооруженной оппозиции произошел серьезный раскол. В этом регионе, кроме того, время от времени возобновляются вооруженные стычки между «Армией ислама» и террористической коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»4.

Провинция Алеппо

Антиправительственные группировки, базирующиеся в окрестностях Алеппо, продолжают наращивать боевую мощь. Предполагается, что боевики готовятся к наступлению на город, контролируемый правительственными войсками САР. Исламисты ведут активную перегруппировку сил к западу и к юго-западу от административного центра провинции. Так, в районе поселения Хан-Туман, находящегося примерно в десяти километрах от города, было зафиксировано расположение около двух тысяч террористов «Джебхат Фатх аш-Шам», при этом часть из них — выходцы из республик СНГ.

Тотальное отключение света произошло в Алеппо, сказано в сообщении пользователя Twitter @IvanSidorenko1.

Алеппо, крупнейший в Сирии город, был окончательно освобожден от оккупации боевиков к концу декабря прошлого года в результате совместной операции российских и сирийских сил. Однако его окраины по-прежнему нередко оказываются под обстрелами со стороны радикалов, в результате чего зачастую страдает гражданское население.

Провинция Хомс

По данным военных источников, подразделения правительственной армии Сирии и российская военная авиация продолжают зачистку территорий в центральной части республики — внутри «Акербатского котла». При поддержке ВКС РФ военнослужащие САА смогли освободить от оккупации «Исламского государства»3 населенные пункты Умм Эр-Риш и Эль-Мзаббаль. В ходе противостояния были ликвидированы несколько десятков членов террористической группировки.

Армия правительства Сирии и боевики приняли соглашения о развертывании зоны деэскалации, в которую войдут города Аль-Растан, Кафр Лаха, Умм Шаршух и Талдух, а также равнина Аль-Растан, сообщает портал Almasdarnews.

В конце этого лета правительственные войска благодаря помощи российских ВКС сформировали котел на границе провинций Хама и Хомс. Значительная часть территорий, в том числе ключевой город Акербат, были зачищены, однако часть отрядов ИГ, которые все еще остаются в кольце блокады, не прекращают оказывать упорного сопротивления.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» по-прежнему рассчитывают удержать свой последний крупный бастион — Дейр эз-Зор. С этой целью главари террористической организации продолжают вести мероприятия по всестороннему обеспечению действующих в районе сил ИГ. Кроме того, боевики при этом ведут подготовку к серии контратак позиций сирийской армии. В район Хвейджат были передислоцированы три группы ИГ общей численностью около 20 бойцов. Между тем к населенному пункту Хашам, через который сейчас пролегает линия соприкосновения между САА и ИГИЛ, были переброшены зенитная артиллерийская установка, ПТРК «Конкурс», гранатомет и другое вооружение. Также террористы совершенствуют огневые позиции на восточном берегу реки в инженерном отношении и доукомплектовывают базирующиеся здесь отряды.

Около 40 грузовиков Красного Креста с гуманитарной помощью прибыли ночью в город, сказано в Twitter @IvanSidorenko1.

В ходе зачистки Дейр эз-Зора бойцы армии правительства Сирии обнаружили позиции украинских боевиков «Исламского государства». Видеозапись операции обнародовала «Газета.ру». Бойцы САА обнаружили покинутый командный пункт террористов, где нашли пачку сигарет известной российской марки и журнал кроссвордов на русском языке, а также висевший на стене украинский флаг.

Кроме того, с целью задержать продвижение сирийских подразделений боевики начали минировать окраины поселков Хашам и Маррат, а также участок автомобильной дороги между нефтеперерабатывающим заводом «Коноко», расположенным в 13 километрах к северо-востоку от административного центра региона, и деревней Хашам.

Провинция Идлиб

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» опасаются, что Турция направит свои военные подразделения в подконтрольные «Джебхат ан-Нусре» районы провинций Идлиб и Алеппо, сообщают военные источники. Поводом для этого может послужить инсценированное поражение группировки «Ахрар аш-Шам», пользующейся поддержкой Анкары, в борьбе с террористами «Нусры». Рассчитывая сдержать возможный натиск турецких войск, боевики укрепляют свои позиции в районах пограничных блокпостов «Атма», «Акрабат», «Баб Эль-Хава» и «Харим». Главари «Тахрир аш-Шам» доукомплектовали базирующиеся близ КПП отряды вооружением и планируют перебросить в приграничный регион дополнительные силы.

Напомним, вся территория провинции Идлиб находится в оккупации боевиков. Наибольшее влияние в регионе имеют террористы «Джебхат Фатх аш-Шам», которые продолжают вести вооруженное противостояние с отрядами другой крупной исламистской организации — «Ахрар аш-Шам».

Провинция Хама

В окрестностях населенного пункта Бинниш, расположенного недалеко от Идлиба, готовятся к отправке на север соседней провинции Хама дополнительные отряды террористов «Джебхат ан-Нусры». Напомним, коалиция «Хайят Тахрир аш-Шам» недавно начала неожиданно наступление на позиции сирийской армии в районе между Идлибом и Хамой. Нападению, в частности, подверглись отряды российской военной полиции, которые следят за соблюдением режима тишины в зоне деэскалации, недавно установленной в этой части САР. По данным Минобороны РФ, новая серия атак террористов была спланирована представителями американских спецслужб с целью сорвать операцию САА и ВКС РФ в Дейр эз-Зоре. Сирийские военные, кроме того, предполагают, что в подготовке к наступлению «Ан-Нусры» также участвовали турецкие спецслужбы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)