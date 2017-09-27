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Рейс «ВИМ-Авиа» из Симферополя в Москву задерживается вторые сутки
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    Рейс «ВИМ-Авиа» из Симферополя в Москву задерживается вторые сутки

    21:54  27 Сентября 2017
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    Рейс «ВИМ-Авиа» из Симферополя в Москву задерживается вторые сутки

    Симферополь, 27 сентября. Рейс авиакомпании «ВИМ-Авиа» Симферополь-Москва, который должен был вылететь минувшим вечером 26 сентября, вновь задерживается до 01:00 мск 28 сентября. Об этом сообщил представитель симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.

    «Вновь задержка рейса «ВИМ-Авиа». Пассажиры, это 200 человек, ожидают вылета в Москву из Симферополя еще со вчерашнего дня, это уже сутки. Еще около 270 пассажиров регистрируется на новый рейс, но он опять задерживается», — сказал Лаптев в комментарии ТАСС.

    Он также добавил, что  для пассажиров рейса Симферополь-Москва созданы необходимые условия, в одном из терминалов аэропорта им выделен специальный зал. Кроме того, все пассажиры обеспечены горячим питанием.

    Напомним, 25 сентября компания «ВИМ-Авиа» остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем. При этом финансовые проблемы начались у «ВИМ-Авиа» еще в начале лета 2017 года. Тогда ситуацию удалось стабилизировать, однако в минувшие выходные более 20 рейсов авиакомпании не смогли вовремя вылететь из аэропорта Домодедово.

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    Автор: Алексей Громов
    #рейс #вим-авиа #задержка #симферополь-москва
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