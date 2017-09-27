Стивен Сигал усомнился, что Россия могла вмешаться в выборы в США

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Вашингтон, 27 сентября. Голливудский актер Стивен Сигал, получивший в прошлом году российское гражданство, назвал глупыми заявления о причастности России к якобы имевшему место вмешательству в выборы в США.

Сигал выразил сомнения в том, что у России есть технологии для осуществления подобного вмешательства.

«Все мы шпионим друг за другом, давайте будем честны. Тем не менее, глупо думать, что Владимир Путин вмешивался в выборы, или даже что у русских есть такие технологии», – приводит слова актера «Газета.ru».

Он также напомнил о масштабной пропаганде с американской стороны, которая, с его точки зрения, вызвала нынешний кризис в российско-американских отношениях, а также внутриполитические противоречия в США. По словам Сигала, рядовые жители США и России достаточно доброжелательно настроены к друг другу.