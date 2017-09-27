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Политика
Трамп назвал премьер-министра Испании «президентом» и забыл его имя
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    Трамп назвал премьер-министра Испании «президентом» и забыл его имя

    22:03  27 Сентября 2017
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    Трамп назвал премьер-министра Испании «президентом» и забыл его имя

    Вашингтон, 27 сентября. Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп перепутал имя председателя правительства Испании Мариано Рахоя.

    Кроме того, американский лидер назвал испанского политика «президентом».

    «Для меня было честью принять президента Испании Марианору Джоя. Спасибо, что поддерживаете наши усилия, направленные на изоляцию бесчеловечного северокорейского режима», — написал Трамп в Twitter.

    Согласно предварительным данным, ошибка была допущена Белым домом из-за того, что официально должность Рахоя называется Presidente del Gobierno de Espana (президент правительства Испании).

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    Автор: Алексей Громов
    #трамп
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