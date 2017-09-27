Трамп назвал премьер-министра Испании «президентом» и забыл его имя

Вашингтон, 27 сентября. Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп перепутал имя председателя правительства Испании Мариано Рахоя.

Кроме того, американский лидер назвал испанского политика «президентом».

«Для меня было честью принять президента Испании Марианору Джоя. Спасибо, что поддерживаете наши усилия, направленные на изоляцию бесчеловечного северокорейского режима», — написал Трамп в Twitter.