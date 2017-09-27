Онищенко предложил «отрывать головы» недобросовестным компаниям вроде «ВИМ-Авиа»

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Москва, 27 сентября. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал ужесточить наказание для недобросовестных перевозчиков, комментируя ситуацию с авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

По словам парламентария, на сегодняшний день многие компании, осуществляющие воздушные перевозки, пренебрегают интересами пассажиров, воспринимая их как «беспокоящий довесок» к самолету. Чтобы ситуация изменилась, необходимо привлекать к ответственности перевозчиков, которые задерживают рейсы и совершают другие нарушения.

«Сначала надо спросить по тому законодательству, которое уже есть. Но пока, к сожалению, не спросили, а значит это гарантия того, что такая ситуация может повториться. А надо бы головы отрывать за такие вещи», — рассказал Онищенко агентству Nation News.

Напомним, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник прекратила свою деятельность из-за нехватки средств. Согласно предварительным данным, долг перевозчика составляет более 500 млн рублей.