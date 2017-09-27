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Общество
Онищенко предложил «отрывать головы» недобросовестным компаниям вроде «ВИМ-Авиа»
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    Онищенко предложил «отрывать головы» недобросовестным компаниям вроде «ВИМ-Авиа»

    21:57  27 Сентября 2017
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    Онищенко предложил «отрывать головы» недобросовестным компаниям вроде «ВИМ-Авиа»

    Москва, 27 сентября. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал ужесточить наказание для недобросовестных перевозчиков, комментируя ситуацию с авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

    По словам парламентария, на сегодняшний день многие компании, осуществляющие воздушные перевозки, пренебрегают интересами пассажиров,  воспринимая их как «беспокоящий довесок» к самолету. Чтобы ситуация изменилась, необходимо привлекать к ответственности перевозчиков, которые задерживают рейсы и совершают другие нарушения.

    Онищенко предложил «отрывать головы» недобросовестным компаниям вроде «ВИМ-Авиа»

    «Сначала надо спросить по тому законодательству, которое уже есть. Но пока, к сожалению, не спросили,  а значит это гарантия того, что такая ситуация может повториться. А надо бы головы отрывать за такие вещи», — рассказал Онищенко агентству Nation News.

    Напомним, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник прекратила свою деятельность из-за нехватки средств. Согласно предварительным данным, долг перевозчика составляет более 500 млн рублей.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #госдума #онищенко #вим-авиа #ответственность #авиакомпании
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