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Сирия, 28 сентября. ВКС РФ уничтожили командиров «Нусры»***, причастных к нападению на отряд военной полиции РФ, в Идлибе. В Дамаске задержана группа исламистов. Авиаударами американских самолетов в Ракке были убиты 84 мирных жителя, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по авиабазе «Абу Аль-Духур» в южной части провинции Алеппо; уничтожили пять командиров «Ан-Нусры», причастных к нападению на отряд военной полиции РФ, к югу от Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в военной технике в столкновениях с исламистами в Восточной Гуте Дамаска; задержали нескольких боевиков в районе Аль-Мазза в Дамаске; нанесли авиаудары по опорным пунктам «Нусры» в западной части Алеппо; понесли потери в результате нападения ИГ1 на востоке Хомса.

«Исламское государство»: вело бои с САА в юго-восточной части Хомса; утратило населенный пункт Хатла Аль-Тахтани на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре; потеряло группу террористов недалеко от города Хашам юго-восточнее Дейр эз-Зора; обстреляло город Саламия и деревню Сабура к востоку от Хамы; провело атаку близ города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла один из опорных пунктов в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; обстреляла позиции САА близ населенного пункта Аль-Макруса в Западной Гуте; вела перестрелки с NDF****** к северо-западу от Алеппо; открыла огонь по жилым кварталам шиитских городов Аль-Фуа и Кефрая северо-восточнее Идлиба.

Курды: захватили половину города Аль-Сувар северо-восточнее Дейр эз-Зора; понесли потери в результате атаки ИГ к востоку от Ракки.

Международная коалиция: провела бомбардировку в Ракке, погибло 84 мирных жителя.

Провинция Дамаск

В течение дня продолжилось вооруженное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами союзных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» на северо-востоке Дамаска. После интенсивных артиллерийских и ракетных обстрелов силы Башара Асада предприняли попытку продвинуться в квартале Айн-Тарма, в результате чего военнослужащим САР удалось занять один из опорных пунктов боевиков. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News. Кроме того, были частично разрушены фортификационные сооружения исламистов.Однако САА лишилась двух танков, артиллерийской установки и бульдозера, передавал Twitter-канал (Almghyr0A7rar).

В районе Западной Гуты обстрелам со стороны «Ан-Нусры» подверглись укрепленные пункты сирийских подразделений вблизи деревни Аль-Макруса, сообщал военный источник в сети Twitter (abonorx1). О потерях САА не сообщалось.

Федеральная полиция Сирии провела обыски в столице, в результате которых были выявлены несколько радикалов, которые намеревались установить бомбы в квартале Аль-Мазза. Об этом сообщал источник на своей странице в Twitter (ommajdaljoulani).

Провинция Алеппо

В западной части региона продолжились столкновения между союзными сирийским войскам Национальными силами обороны****** (NDF) и антиправительственной коалицией «Тахрир Аш-Шам». По данным военного источника в сети Twitter (IvanSidorenko1), стороны обменивались артиллерийским огнем в районе научно-исследовательского центра. Сирийские ВВС также оказывали поддержку пехотным подразделениям САР, нанося авиаудары по укрепрайонам радикалов вблизи деревни Аль-Атариб. ВКС РФ тем временем проводили боевые вылеты на юге Алеппо. Как сообщал Twitter-канал (AEJKhalil), удары пришлись по авиабазе «Абу Аль-Духур», подконтрольной исламистам.

Провинция Хомс

Ключевые бои в минувшие сутки разворачивались на юго-востоке провинции недалеко от сирийско-иракской границы. Согласно информации Twitter-канала (PalmyraRev1), правительственные подразделения вновь попытались продвинуться в сторону Дейр эз-Зора, несмотря на потери в живой силе днем ранее. Тем не менее никакой информации об итогах столкновений до сих пор не поступало.

К вечеру террористы «Исламского государства»2 провели атаку в районе деревни Умм Ар-Риш, расположенного недалеко от города Джубб Аль-Джарра, в результате которой несколько солдат САР погибли, сообщал источник в сети Telegram (SRNN2011).

Провинция Дейр эз-Зор

Совместная освободительная операция Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ в провинции Дейр эз-Зор продолжилась. Как передавал новостной портал Al Masdar News, после массированных воздушных атак, проведенных российскими военными самолетами, правительственным подразделениям удалось занять населенный пункт Хатла Аль-Тахтани. Также военные источники AMN передавали, что небольшая группа радикалов «Исламского государства» сдалась силам САР вблизи города Хашам. Подробности случившегося все еще выясняются. Столкновения также отмечались на острове Сакр, частично контролируемом САА.

Вновь поступали сообщения о том, что под контроль Демократической армии Сирии**** (SDF) перешел населенный пункт Аль-Сувар северо-восточнее столицы провинции. Тем не менее по данным Twitter-канала (Baco_UK), курды заняли лишь половину города.

Провинция Идлиб

Стало известно, что в результате авианалета российских военных самолетов к югу от города Идлиб были нейтрализованы как минимум 32 исламиста «Джебхат Фатх Аш-Шам»3, пятеро из которых принадлежали к числу командиров исламистской организации, и, более того, имели отношение к организации нападения на российских военных полицейских. Ударами авиации РФ также было уничтожено хранилище с оружием и боеприпасами радикалов, передавал Twitter-канал (IvanSidorenko1). Во второй половине дня вертолеты РФ атаковали позиции альянса «Тахрир Аш-Шам» близ городов Маарет Ан-Нуман и Мисрин.

В свою очередь, боевики «Ан-Нусры» провели обстрел жилых кварталов шиитских городов Аль-Фуа и Кефрая, расположенных к северо-востоку от административного центра провинции. Информационный портал Al Masdar News передавал, что несколько мирных жителей пострадали.

Провинция Ракка

Продолжились ожесточенные бои между курдами и террористами «Исламского государства» в городе Ракка, а также в его окрестностях. Как передавал новостной портал Al Masdar News, отряду боевиков ИГ удалось приблизиться к позициям Сирийских демократических сил (SDF) с востока города. В результате столкновений курдские подразделения лишились около 40 бойцов, и также порядка 40 ИГИЛовцев были уничтожены. Во второй половине дня противники вели перестрелки в районе Аль-Кахрубаа. Как передавало агентство новостей Sour News, двое солдат американской армии были убиты в ходе столкновений.

Между тем новостное агентство Freelance News опубликовало информацию, согласно которой по меньшей мере 84 мирных жителя в Ракке были убиты в результате авианалетов американских бомбардировщиков B-52.

Провинция Хама

Продолжились боестолкновения между исламистами «Тахрир Аш-Шам» и ее союзниками с одной стороны и войсками САР с другой севернее Хамы. По информации военного источника в Twitter (Ferrapeechr1), отмечались перестрелки недалеко от населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина.

Несмотря на сообщения оппозиционных источников о крушении российского военного самолета, данная информация не подтвердилась. Напомним, радикалы организации «Джейш Аль-Изза» заявляли о том, что боевики подбили самолет РФ в северной части провинции.

Под огнем боевиков «Исламского государства» снова оказались жилые кварталы города Саламия, а также мирные районы населенного пункта Сабура, расположенных к востоку от административного центра региона. Об этом сообщал местный Twitter-канал (Salamieah). После обстрела со стороны ИГ ВКС РФ провели серию боевых вылетов в районе Акербата. Никакой информации о потерях со стороны радикалов до сих пор не поступало.

Ирак

В провинции Аль-Анбар радикалы «Исламского государства» провели неожиданную атаку на опорные пункты иракской армии вблизи города Ар-Рамади. В результате столкновений под контроль радикалов перешел район Аль-Хамса Кило, передавал Twitter-канал (wErzSfRAH6emnqx). Кроме того, радикалы взорвали блокпост правительственных войск в квартале Аль-Мужамаа Ас-Сакани, а также взяли в плен одного их иракских солдат. В свою очередь, ИГИЛовцы потеряли около 20 боевиков, передавало информагентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)