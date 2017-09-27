Тропический шторм «Ли» усилился до урагана в Атлантическом океане

В Избранное

Вашингтон, 27 сентября. Сформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Ли» усилился до урагана третьей категории. Такими данными поделились официальные представители Национального центра Соединенных Штатов Америки по изучению ураганов.

«Ли» стал пятым крупным ураганом за 2017 год», — указано в заявлении.

Кроме того, тропический шторм «Мария» снова усилился до урагана первой категории.

Rain over Texas, Maria off the east coast, Hurricane Lee east of Maria. Busy satellite loop today... #tropics #weather pic.twitter.com/QIJihfbrGh — Hill Country Tribune (@hillcountrytrib) September 27, 2017

Как ранее сообщало агентство URA.RU, ураган «Мария» снес крышу дома премьер-министра Доминики Рузвельта Скеррита.