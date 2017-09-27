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Весь мир
Тропический шторм «Ли» усилился до урагана в Атлантическом океане
Весь мир
Тропический шторм «Ли» усилился до урагана в Атлантическом океане
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    Тропический шторм «Ли» усилился до урагана в Атлантическом океане

    21:46  27 Сентября 2017
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    Тропический шторм «Ли» усилился до урагана в Атлантическом океане

    Вашингтон, 27 сентября. Сформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Ли» усилился до урагана третьей категории. Такими данными поделились официальные представители Национального центра Соединенных Штатов Америки по изучению ураганов.

    «Ли» стал пятым крупным ураганом за 2017 год», — указано в заявлении.

    Кроме того, тропический шторм «Мария» снова усилился до урагана первой категории.

    Как ранее сообщало агентство URA.RU, ураган «Мария» снес крышу дома премьер-министра Доминики Рузвельта Скеррита. 

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    Автор: Алексей Громов
    #ураган
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