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Украина
Пожар на складе боеприпасов под Винницей уничтожил боеприпасов на $800 млн
Украина
Пожар на складе боеприпасов под Винницей уничтожил боеприпасов на $800 млн
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    Пожар на складе боеприпасов под Винницей уничтожил боеприпасов на $800 млн

    21:34  27 Сентября 2017
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    Пожар на складе боеприпасов под Винницей уничтожил боеприпасов на $800 млн

    Киев, 27 сентября. По предварительным оценкам, пожар на украинском складе боеприпасов в Винницкой области уничтожил снарядов на 800 миллионов долларов. Следственные органы Украины уже приступил к расследованию инцидента.

    На данный момент спасателям не удается потушить пожар на складе, однако министерство обороны Украины сообщает, что взрывы снарядов уже прекратились.

    Следственные органы приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. Отмечается, что основной версией является «диверсия». Однако пока следователи не могут попасть на место происшествия из-за угрозы взрывов.

    По данным оборонного ведомства Украины, огонь уничтожил около 30% всех боеприпасов на складе. Стоимость уничтоженных боеприпасов оценивают в 800 миллионов долларов.  

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    Автор: Антон Зарубин
    #украина #пожар #винница #склад боеприпасов
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