Сирия: В ходе зачистки Дейр эз-Зора бойцы САА обнаружили позиции украинских боевиков ИГИЛ

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Видеозапись из окрестностей Дейр эз-Зора, где в настоящий момент продолжается совместная антитеррористическая кампания ВКС РФ и сирийской арабской армии (САА), обнародовала «Газета.ру». События, которые запечатлены на видео, разворачиваются на восточном берегу Евфрата, где в настоящий момент идет зачистка территорий от боевиков «Исламского государства»2 (запрещено в РФ).

Бойцы правительственных войск, один из которых ведет съемку, обнаружили покинутый командный пункт террористов. Оказавшись в помещении, где до этого, по рассказам военнослужащих, базировался снайпер ИГ1, группа солдат подзывает оператора, чтобы зафиксировать на камеру обнаруженные ими находки. В одном из помещений помимо нескольких гранат, пистолета и заблокированного смартфона сирийские бойцы обнаружили и другие, куда более интересные артефакты.

На прикроватной тумбе военные находят открытую пачку сигарет известной российской марки и журнал кроссвордов на русском языке. Позже один из солдат замечает на противоположной стене украинский флаг. Сослуживцы предполагают, что в данной комнате обитал один из командиров террористической организации, очевидно — русскоговорящий, которые, по словам бойцов, в основном не являются особо ревностными мусульманами и потому иногда позволяют себе табак.

Напомним, в начале текущего месяца, когда шла операция по разблокированию Дейр эз-Зора, в ходе столкновений между подразделениями САА и отрядами боевиков, а также авиаударов российской боевой авиации в западных предместьях города были ликвидированы около 200 террористов ИГ, являвшихся выходцами из РФ и стран СНГ.

В июне этого года во время своей речи на Петербургском экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил о том, что на стороне «Исламского государства» в Сирии воюют порядка четырех тысяч выходцев из России, а также из стран СНГ и Украины. При этом многие из них намерены в скором времени вернуться в РФ. Соответственно, одна из основных задач группировки российских сил в Сирии — помешать этому. Боевики должны быть ликвидированы в сирийской пустыне, в противном же случае по возвращении в Россию они могут стать разносчиками идеологии радикального исламизма или организаторами новых терактов.

Ранее появилась информация, что Украина стала важным перевалочным пунктом и полигоном по легализации террористов «Исламского государства». Боевики используют дыры в законе о миграции, а также тот факт, что на Украине отсутствует список запрещенных террористических организаций, сообщали украинские «Вести».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.