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Генсек ООН призвал отказаться от казни боевиков ИГ
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    Генсек ООН призвал отказаться от казни боевиков ИГ

    21:22  27 Сентября 2017
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    Генсек ООН призвал отказаться от казни боевиков ИГ

    Нью-Йорк, 27 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против казни схваченных боевиков «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды»2. Об этом в среду заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    В то же время Гутерриш призвал помнить жертв преступлений, совершенных террористами.

    Генсек ООН призвал отказаться от казни боевиков ИГ

    «Генеральный секретарь считает, что мы не должны забывать жертв преступлений, совершенных экстремистскими группами. В то же время генеральный секретарь последовательно и решительно выступает против использования смертной казни», — отметил Дюжаррик.

    Ранее сообщалось, что власти Ирака на прошлой неделе казнили 42 боевика, признанных судом виновными в террористической деятельности. Сообщается, что после освобождения Мосула и других городов иракская армия захватила тысячи боевиков, среди которых есть иностранцы. По каждому случаю ведется отдельное судебное разбирательство. Напомним, что террористические группировки «Исламское государство» (ДАИШ) и «Аль-Каида» официально запрещены в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #иг #оон #ирак #боевики #аль-каида #гутерриш #казни
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