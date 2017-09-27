Генсек ООН призвал отказаться от казни боевиков ИГ

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Нью-Йорк, 27 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против казни схваченных боевиков «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды»2. Об этом в среду заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В то же время Гутерриш призвал помнить жертв преступлений, совершенных террористами.

«Генеральный секретарь считает, что мы не должны забывать жертв преступлений, совершенных экстремистскими группами. В то же время генеральный секретарь последовательно и решительно выступает против использования смертной казни», — отметил Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что власти Ирака на прошлой неделе казнили 42 боевика, признанных судом виновными в террористической деятельности. Сообщается, что после освобождения Мосула и других городов иракская армия захватила тысячи боевиков, среди которых есть иностранцы. По каждому случаю ведется отдельное судебное разбирательство. Напомним, что террористические группировки «Исламское государство» (ДАИШ) и «Аль-Каида» официально запрещены в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.