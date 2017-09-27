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Jaguar Land Rover изменит названия новых моделей
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    Jaguar Land Rover изменит названия новых моделей

    21:20  27 Сентября 2017
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    Jaguar Land Rover изменит названия новых моделей

    Москва, 27 сентября. Компания Jaguar Land Rover намерена ввести новую систему наименования моделей, которая позволит упростить их идентификацию. Об этом сообщает британский автомобильный журнал Auto Express.

    По данным журнала, новые индексы появятся на всех машинах 2018 модельного года. Вначале индекса будет стоять буква, указывающая на тип двигателя (P — бензиновый, D — дизельный, E — электрический), а следом будет идти число, которое означает мощность мотора. Первым автомобилем, который получит новый индекс, станет кроссовер Range Rover Velar, который получит имя D180.

    Ранее стало известно, что к 2019 году компания Jaguar Land Rover планирует запустить серийное производство электрокаров под названием Road Rover.

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    Автор: Алексей Громов
    #автомобиль #индекс #jaguar land rover
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