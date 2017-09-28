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Путин поручил обеспечить судоверфь «Звезда» отечественным стальным листом
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    Путин поручил обеспечить судоверфь «Звезда» отечественным стальным листом

    0:00  28 Сентября 2017
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    Путин поручил обеспечить судоверфь «Звезда» отечественным стальным листом

    Москва, 27 сентября. Судостроительный комплекс «Звезда» будет обеспечен крупноформатным стальным листом отечественного производства. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

    Текст документа поручает правительству России совместно с «Роснефтью» проработать вопрос об обеспечении потребностей судоверфи «Звезда» крупноформатным стальным листом, произведенным в РФ.

    О выполнении поручения отчитаются премьер-министр Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин до 1 ноября этого года.

    Напомним, что в 2016 году «Роснефть» и «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) договорились о создании совместно предприятия «Восточная горно-металлургическая компания», которое начнет производить сталь для комплекса «Звезда».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #путин #медведев #звезда #сечин #сталь
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