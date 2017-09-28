Путин поручил обеспечить судоверфь «Звезда» отечественным стальным листом

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Москва, 27 сентября. Судостроительный комплекс «Звезда» будет обеспечен крупноформатным стальным листом отечественного производства. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Текст документа поручает правительству России совместно с «Роснефтью» проработать вопрос об обеспечении потребностей судоверфи «Звезда» крупноформатным стальным листом, произведенным в РФ.

О выполнении поручения отчитаются премьер-министр Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин до 1 ноября этого года.

Напомним, что в 2016 году «Роснефть» и «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) договорились о создании совместно предприятия «Восточная горно-металлургическая компания», которое начнет производить сталь для комплекса «Звезда».