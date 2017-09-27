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Сирия, 27 сентября. Снайперы ИГ1 застрелили двух солдат САА на окраине «Акербатского котла» в провинции Хама. Двое американских военных были убиты террористами в Ракке. «Файлак Ар-Рахман» устроила засаду в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «Тахрир Аш-Шам» в районе Башкой к северу от Алеппо; понесли потери в столкновениях с ИГ на окраине «Акербатского котла» в восточной части Хомса.

«Исламское государство»: атаковало САА недалеко от населенного пункта Джубб Аль-Джарра к востоку от Хомса; ведет бои с САА на острове Сакр и в промышленном районе восточнее авиабазы Дейр эз-Зора; застрелило двух военнослужащих САР вблизи населенного пункта Хамдат Аль-Амр восточнее Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): завершила подготовку танкового полка боевиков в северной части провинции Алеппо; получила новую партию оружия и техники от Турции.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА близ деревни Аль-Кахира в северной части Хамы.

«Файлак Ар-Рахман»: отбила атаку САА в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: продолжают вести бои с террористами ИГ в Ракке.

Международная коалиция: потеряла двух солдат армии США в боях с ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (worldonalert) сообщает о том, что новая попытка атаки со стороны 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска была отбита. По информации Twitter-канала (chicoss88), боевики союзной «Тахрир Аш-Шам» группировки «Файлак Ар-Рахман» устроили засаду в квартале, в результате чего несколько военнослужащих правительственных подразделений были убиты. Однако данные сведения были опубликованы оппозиционными источниками и пока нуждаются в подтверждении.

Провинция Алеппо

Отряды военизированной ливанской организации «Хезболла», действующие на стороне Сирийской арабской армии (САА), отразили нападение боевиков антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» на свой наблюдательный пост в квартале Башкой к северу от Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Syria Free News. О потерях со стороны исламистов в живой силе не сообщается. Напомним, накануне в данном районе также отмечались вооруженные столкновения между проасадовскими бойцами и радикалами вооруженной оппозиции.

Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что турецкие военные специалисты закончили обучение боевиков танкового полка Сирийской свободной армии (ССА) в северной части провинции. Согласно данным военных источников AMN, порядка 1500 бойцов, завершивших военную подготовку, получили новую партию военной техники от Турции. Церемония «выпуска» исламистов состоялась в городе Аль-Баб.

Провинция Хомс

По данным оппозиционного военного источника в социальной сети Telegram (SRNN2011), террористы «Исламского государства»2 предприняли новую попытку контрнаступления недалеко от населенного пункта Джубб Аль-Джарра на востоке Хомса. Хотя продвинуться отряду террористической группировки не удалось, в результате вооруженных столкновений в районе деревни Умм Ар-Риш были убиты девять военнослужащих правительственной армии. Никаких сведений о потерях со стороны ИГИЛовцев не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

Разворачиваются ожесточенные бои между террористами «Исламского государства» и Сирийской арабской армией (САА) в индустриальном квартале на восточном берегу Евфрата, передает военный источник в сети Twitter (MuradGazdiev). Одновременно с этим возобновились столкновения в районе острова Сакр, расположенного к востоку от военной авиабазы Дейр эз-Зора. Напомним, ранее сообщалось, что правительственным войскам удалось занять часть острова при поддержке российских военных самолетов, наносивших авиаудары по судоходным докам, на которых радикалы пытались бежать с территории Сакра.

Провинция Ракка

Агентство новостей Sour News сообщает о том, что в результате последних вооруженных стычек между радикалами «Исламского государства» и Демократическими силами Сирии**** (SDF) были убиты два солдата армии Соединенных Штатов Америки, участвовавшие в столкновениях на стороне курдов. Инцидент произошел недалеко от железнодорожных путей в городе Ракка. Ранее не раз поступала информация о том, что американские военнослужащие принимают активное участие в боевых действиях. К примеру, ранее в Ракке были замечены морские пехотинцы США.

Провинция Хама

Telegram-канал (SRNN2011) сообщает о том, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести перестрелки с боевиками террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Фатх Аш-Шам»3***, вблизи деревни Аль-Кахира к северу от административного центра провинции.

Тем временем восточнее Хамы террористы «Исламского государства» вновь открыли огонь по подконтрольным правительственным силам территориям. Согласно сведениям военного источника в Twitter (Laurenz_1997), два солдата войск САР были убиты и четверо получили ранения в результате снайперского обстрела ИГИЛовцев в районе населенного пункта Хамдат Аль-Амр.

Ирак

Стало известно о первоначальных итогах референдума о независимости Иракского Курдистана, состоявшегося 25 сентября. Учет голосов все еще продолжается. По предварительным подсчетам, 92 процента граждан Курдистана поддержали идею создания независимой от Ирака страны, заявила избирательная комиссия автономной области. Тем не менее иракское правительство вслед за Турцией и Ираном выступило против плебисцита. Кроме того, за несколько дней до референдума жители провинции Дияла вышли на демонстрацию против разделения страны. Напомним, курды получили автономию в соответствии с конституцией 2005 года, однако Курдистан по-прежнему считается частью Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)