Украина может прекратить импорт газа в 2020 году

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Роттердам, 27 сентября. В 2020 году украинская сторона может отказаться от импорта газа. Так считает коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его прогнозам, потребление «голубого топлива» в стране упадет с 30-33 миллиардов кубометров в год до 26-27 миллиардов. При этом компания хочет увеличить добычу газа до 20 миллиардов кубометров в год.

«Более или менее разумное повышение энергоэффективности приведет к снижению потребления... Плюс, у нас есть избыточная мощность хранилищ. Некоторые хранилища, в принципе, наверное, будет возможность ликвидировать», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что «Нафтогаз» может вернуться к закупке газа и нефти у России.