Сирия: ООН обеспокоена ежедневными обстрелами Идлиба

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Нью-Йорк, 27 сентября. Организация Объединенных Наций обеспокоена ситуацией в сирийском Идлибе, который подвергается обстрелам каждый день. Об этом в среду заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что, в частности, от обстрелов страдают осажденные районы Фуа и Кефрайя.

«ООН крайне обеспокоена сообщениями о росте столкновений на северо-западе и центре Сирии, которые привели к масштабным жертвам среди мирных жителей и повреждении инфраструктуры. За последние дни ежедневно сообщалось об авиаударах в населенных районах Идлиба», — сказал Дюжаррик.

По словам представителя генсека ООН, обеспокоенность также вызывают непрекращающиеся бои в Ракке, Дейр-эз-Зоре, Алеппо, восточной Гуте и пригороде Дамаска.