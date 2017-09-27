Появились фото обновленного BMW 7 Series

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Берлин, 27 сентября. В Интернете были опубликованы фото обновленного прототипа BMW 7 Series, которые были сделаны во время испытаний автомобиля в ФРГ.

Согласно предварительной информации, машина сможет похвастаться измененным внешним видом.

BMW 7 Series Already Spied Testing a Facelift - https://t.co/80vtImNVGh pic.twitter.com/DeyL0GoX6B — AutoGuide.com (@AutoGuide) September 27, 2017

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель BMW опубликовал видео с виртуальным тест-драйвом кроссовера X3 на поверхности Марса. Ролик был снят в формате 360 градусов.