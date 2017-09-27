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Появились фото обновленного BMW 7 Series
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    Появились фото обновленного BMW 7 Series

    21:24  27 Сентября 2017
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    Появились фото обновленного BMW 7 Series

    Берлин, 27 сентября. В Интернете были опубликованы фото обновленного прототипа BMW 7 Series, которые были сделаны во время испытаний автомобиля в ФРГ.

    Согласно предварительной информации, машина сможет похвастаться измененным внешним видом.

    Напомним, ранее немецкий автопроизводитель BMW опубликовал видео с виртуальным тест-драйвом кроссовера X3 на поверхности Марса. Ролик был снят в формате 360 градусов.

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    Автор: Алексей Громов
    #bmw
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