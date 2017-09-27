Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Иракский Курдистан готов начать переговоры об отправке наблюдателей в аэропорты
Россия
Путин предложил главе РАН курировать ключевые направления развития науки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин предложил главе РАН курировать ключевые направления развития науки

    22:00  27 Сентября 2017
    54

     Путин предложил главе РАН курировать ключевые направления развития науки

    Ново-Огарево, 27 сентября. Глава Российской академии наук Александр Сергеев может возглавить координационный орган по развитию ключевых направлений наук. С таким предложением выступил в среду президент России Владимир Путин.

    «Думаю, было бы целесообразно, чтобы поставить эту работу на практический фундамент, создать координирующий орган во главе с вами и с привлечением различных министерств, может быть, и ведомств», — отметил он.

    Путин предложил главе РАН курировать ключевые направления развития науки

    По словам главы государства, создаваемый орган будет координировать работу советов по ключевым направлениям развития науки. Напомним, что 27 сентября Путин утвердил Сергеева в должности главы РАН.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #наука #ран #развитие #александр сергеев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103601

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29463

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43050

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23259

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8906
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        1160
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        1095
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        142
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        331