 Путин предложил главе РАН курировать ключевые направления развития науки

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Ново-Огарево, 27 сентября. Глава Российской академии наук Александр Сергеев может возглавить координационный орган по развитию ключевых направлений наук. С таким предложением выступил в среду президент России Владимир Путин.

«Думаю, было бы целесообразно, чтобы поставить эту работу на практический фундамент, создать координирующий орган во главе с вами и с привлечением различных министерств, может быть, и ведомств», — отметил он.

По словам главы государства, создаваемый орган будет координировать работу советов по ключевым направлениям развития науки. Напомним, что 27 сентября Путин утвердил Сергеева в должности главы РАН.