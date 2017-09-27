Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Украина
Пожар на складе боеприпасов под Винницей уничтожил боеприпасов на $800 млн
Украина
Минобороны Украины заявило о прекращении взрывов на складе боеприпасов под Винницей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны Украины заявило о прекращении взрывов на складе боеприпасов под Винницей

    21:15  27 Сентября 2017
    140

    Минобороны Украины заявило о прекращении взрывов на складе боеприпасов под Винницей

    Киев, 27 сентября. Министерство обороны Украины заявляет, что детонация боеприпасов взрывы на военном складе в Винницкой области прекратилась. Об этом сообщает пресс-­служба Минобороны Украины.

    «По состоянию на 20:00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов. Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу локализуются пожарными танками», — говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что в настоящее время специалисты осуществляют обезвреживание взрывоопасных предметов, а также предпринимают меры по ликвидации последствий происшествия.

    Напомним, 26 сентября около 22:00 на артиллерийском складе военной части А-1119 в районе населенного пункта Калиновка в Винницкой области начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. В радиусе 50 километров над эпицентром взрывов было закрыто воздушное пространство. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тысяч человек.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103553

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29457

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43034

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23231

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8887
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        918
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        976
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        132
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        328