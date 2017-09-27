Минобороны Украины заявило о прекращении взрывов на складе боеприпасов под Винницей

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Киев, 27 сентября. Министерство обороны Украины заявляет, что детонация боеприпасов взрывы на военном складе в Винницкой области прекратилась. Об этом сообщает пресс-­служба Минобороны Украины.

«По состоянию на 20:00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов. Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу локализуются пожарными танками», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время специалисты осуществляют обезвреживание взрывоопасных предметов, а также предпринимают меры по ликвидации последствий происшествия.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на артиллерийском складе военной части А-1119 в районе населенного пункта Калиновка в Винницкой области начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. В радиусе 50 километров над эпицентром взрывов было закрыто воздушное пространство. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тысяч человек.