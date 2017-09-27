Девочка погибла, упав с фонтана на школьном дворе под Воронежем

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Воронеж, 27 сентября. Восьмилетняя девочка погибла, упав с неработающего фонтана, установленного во дворе школы в селе Краснолипье Воронежской области. От полученных травм она скончалась на месте.

«Восьмилетняя девочка после окончания уроков взобралась на статую пустого фонтана и стала ее раскачивать. Не удержавшись, школьница упала, ударившись головой о бетонное дно фонтана», — сообщает региональное управление СК РФ.

Следствие уже возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам, отвечающим за безопасность детей.