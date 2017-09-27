МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ураганного ветра в Новороссийске

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Новороссийск, 27 сентября. В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс­-служба Южного регионального центра МЧС России.

«Вечером 27 сентября, а также в ночь с 27 на 28 сентября и утром 28 сентября в Новороссийске ожидается ураганный северо-восточный ветер с порывами 35 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство обратилось к жителям Новороссийска с просьбой не покидать свои дома без необходимости, а также по возможности ограничить отказаться от использования личного транспорта. Кроме того, в МЧС напомнили, что сильные порывы ветра могут привести к чрезвычайным ситуациям, связанным с повреждением линий электропередачи и связи.