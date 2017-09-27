Рост зарплат россиян в 2018 году составит 4% — Силуанов
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Москва, 27 сентября. Реальный рост зарплат россиян в 2018 году может составить 4,1%. Такой прогноз озвучил в среду министр финансов России Антон Силуанов.
Он подчеркнул, что в первую очередь это касается работников бюджетной сферы, которым государство ежегодно индексирует зарплату, исходя из темпов роста инфляции.
«Начиная с 2018 года, будет в полном объеме исполнена норма указа повышении заработных плат работникам бюджетной сферы. По прогнозам, в следующем году в реальном выражении заработная плата вырастет на 4,1%», — отметил министр.