Рост зарплат россиян в 2018 году составит 4% — Силуанов

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Москва, 27 сентября. Реальный рост зарплат россиян в 2018 году может составить 4,1%. Такой прогноз озвучил в среду министр финансов России Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что в первую очередь это касается работников бюджетной сферы, которым государство ежегодно индексирует зарплату, исходя из темпов роста инфляции.