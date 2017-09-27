Apple столкнулась с нехваткой деталей для производства iPhone X

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Нью-Йорк, 27 сентября. Компания Apple столкнуться с нехваткой компонентов, необходимых для производства смартфонов iPhone X, которые используются для работы датчика сканирования лица. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, у Apple возникли сложности при сборке модуля Romeo, который сканирует лицо пользователя. Как выяснилось, для производства компонентов используемых в модуле Romeo требуется больше времени, чем первоначально планировали специалисты Apple. В результате недостатка компонентов у Apple возникли проблемы с производством iPhone X, что может привести к росту дефицита этих смартфонов на рынке.