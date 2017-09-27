Разрушительная «перемога»: в Прикарпатье учитель пал жертвой борьбы с русским языком

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Светлана Козлик, называющая себя политической беженкой с Украины, рассказала историю, как скандал из-за русского языка в Ивано-Франковской школе привел к смерти замечательного учителя и человека — историка Владимира Криворотова.

По словам Светланы, скандал, приведший к трагедии, разгорелся в начале сентября в третьей школе Ивано-Франковска.

«Те, кто затравил учителей, заставил их унижаться и отстаивать честь директора, могут себе аплодировать. Еще одна мерзкая разрушительная «перемога»», — написала Светлана в Facebook.

Суть истории такова: неизвестные ревнители украинского языка донесли местным чиновникам от образования, что торжественная линейка в школе якобы проводилась на русском языке.

«И это в школе с изучением русского и польского языков!» — возмущается автор заметки.

В ходе конфликта директор школы подала заявление на увольнение, но за нее заступились учителя, родители и ученики, общими усилиями уговорив остаться.

«Как стало позже известно, последние два года администрация учебного заведения подвергается нападкам, коллектив школы унижают, называют «сепаратистским»», — пишет Светлана, приводя ссылки на две публикации в местной прессе, посвященные этому конфликту.

В заметках рассказывается, какому беспрецедентному давлению подвергаются местные школы, от руководства которых требуют полного изгнания из школьных стен русского языка, который для многих учеников является родным.

«После этого скандала ушел из жизни Криворотов Владимир Евгеньевич. Учитель от Бога. Интеллигент в нескольких поколениях. Сын известного в Прикарпатье человека», — написала Светлана, по словам которой, со скончавшимся педагогом она была знакома много лет, и их связывали близкие отношения.

«Мы познакомились, когда работали воспитателями в пионерском лагере в Крыму», — вспоминает она. Крымский роман превратился в союз, по словам женщины, она с Криворотовым долгое время была в гражданском браке.

«Все годы после окончания института он был предан только одной единственной школе! — пишет Светлана. — Тогда это была русская школа. Таких было несколько в городе. Потом это была единственная школа в области».

А потом преподавание в школе перевели на украинский язык, и учителю пришлось перестаиваться, и, хотя это было для него непросто, он справился. Но некомпетентность чиновников, да и искажения истории, которые появились в украинских учебниках, по словам Светланы, учителя очень удручали.

«Люди, которые окружали учителя в последнее время, сказали, что он сильно переживал из-за постоянных угроз закрыть школу, расформировать, сократить русские классы, уволить его самого за пару лет до пенсии, лишить смысла существования», — пишет она.

В результате сердце учителя не выдержало, и он скончался от обширного инфаркта, рассказала Светлана.

«Мало сказать, что ученики его любили. Человек был фанатом своей работы, — пишет она. — Я пишу все это на русском языке. Это был его родной язык. И не смейте осуждать. Меня уже там нет. И учителя больше нет. Ваша «перемога»? Нет, его светлое слово останется в сердцах учеников. И это не вытравишь. И не расформируешь».

Подписчики Светланы выразили ей соболезнования, и, хотя большая часть записей сделана на украинском языке, большинство авторов комментариев решительно осудило травлю, которую устроили учителям из-за языковых придирок. Вот некоторые записи:

Yuliya Constantinou: «Примите мои соболезнования! Как больно, что на Украине есть люди, которые полны ненависти и учат этому неповинных деток».

И т.д.

Напомним, два дня назад президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон «Об образовании», который ранее одобрила Верховная рада. Согласно этому закону, на Украине после 2020 года будет полностью упразднено школьное образование на языках национальных меньшинств, к которым киевские власти относят и русский, сообщает «Газета.ру». Соседи Украины, в том числе Россия, а также Евросоюз уже осудили Киев за принятие этого закона.