Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о первых заморозках в конце недели

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Москва, 27 сентября. С 1 октября в Москве и Московской области ожидаются заморозки. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с 1 октября температура воздуха ночью в столичном регионе составит от -1 до +4 градусов, а ночью 2 октября столбики термометров опустятся до -3 градусов. Кроме того, в ночь на 28 сентября ожидаются заморозки в Поволжье, а также в Ивановской и Владимирской областях.

Вильфанд также добавил, что Москва продолжает бить рекорды по аномально высокому атмосферному давлению. В частности, сегодня на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 767,2 миллиметра ртутного столба. Предыдущий рекорд самого высокого давления для сентября был зафиксирован два дня назад: 25 сентября этот показатель достиг 766,6 миллиметра.