Путин утвердил Сергеева на пост президента РАН

В Избранное

Москва, 27 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Александра Сергеева на пост президента РАН. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил о том, что Сергеев получил более 70% голосов во втором туре.

«Это знак доверия академического сообщества, надежды на то, что вы, возглавив академию, будете и дальше ее укреплять, развивать, повышать ее авторитет, роль и значение в жизни страны», — отметил Владимир Владимирович Путин.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на то, что Александру Сергееву предстоит восстановить авторитет Российской академии наук.