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Общество
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Россия
Путин утвердил Сергеева на пост президента РАН
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    Путин утвердил Сергеева на пост президента РАН

    20:11  27 Сентября 2017
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    Путин утвердил Сергеева на пост президента РАН

    Москва, 27 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Александра Сергеева на пост президента РАН. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава государства напомнил о том, что Сергеев получил более 70% голосов во втором туре.

    «Это знак доверия академического сообщества, надежды на то, что вы, возглавив академию, будете и дальше ее укреплять, развивать, повышать ее авторитет, роль и значение в жизни страны», — отметил Владимир Владимирович Путин.

    Путин утвердил Сергеева на пост президента РАН

    Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на то, что Александру Сергееву предстоит восстановить авторитет Российской академии наук.

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    Автор: Алексей Громов
    #ран #путуни
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