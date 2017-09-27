Жители США больше всего боятся КНДР, Россию и ИГ — опрос

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Вашингтон, 27 сентября. Половина жителей США видят в КНДР угрозу национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела газета Politico и компания Morning Consult.

Выяснилось, что показатель «северокорейской угрозы» с июля вырос на 10 процентных пунктов до 50%. На втором месте в списке угроз оказалась запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ), которую указали при опросе 18%.

Следом в списке страхов американцев идет Россия. Около 14% опрошенных указали Москву в качестве главной угрозы безопасности США. Отметим, что еще в июле «российскую угрозу» в качестве ответа выбрали 16% респондентов. Оставшиеся места распределили между собой Китай (6%) и Иран (2%).

1 Организация запрещена на территории РФ.