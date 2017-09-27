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Общество
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Жители США больше всего боятся КНДР, Россию и ИГ — опрос
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    Жители США больше всего боятся КНДР, Россию и ИГ — опрос

    19:55  27 Сентября 2017
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    Жители США больше всего боятся КНДР, Россию и ИГ — опрос

    Вашингтон, 27 сентября. Половина жителей США видят в КНДР угрозу национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела газета Politico и компания Morning Consult.

    Выяснилось, что показатель «северокорейской угрозы» с июля вырос на 10 процентных пунктов до 50%. На втором месте в списке угроз оказалась запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ), которую указали при опросе 18%.

    Жители США больше всего боятся КНДР, Россию и ИГ — опрос

    Следом в списке страхов американцев идет Россия. Около 14% опрошенных указали Москву в качестве главной угрозы безопасности США. Отметим, что еще в июле «российскую угрозу» в качестве ответа выбрали 16% респондентов. Оставшиеся места распределили между собой  Китай (6%) и Иран (2%).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сша #иг #кндр #угроза #опрос
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