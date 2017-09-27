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Сирия сегодня: перемирие в Ар-Растане, переговоры о курдской автономии, белый фосфор в Дейр эз-Зор
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    Сирия сегодня: перемирие в Ар-Растане, переговоры о курдской автономии, белый фосфор в Дейр эз-Зор

    19:59  27 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: перемирие в Ар-Растане, переговоры о курдской автономии, белый фосфор в Дейр эз-Зор

    Сирия, 27 сентября. Город Ар-Растан в провинции Хомс присоединился к перемирию. Курды готовы к переговорам с официальным Дамаском о создании национальной автономии на севере Сирийской Арабской Республики (САР). Коалиция бомбит Дейр эз-Зор боеприпасами с белым фосфором. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Ар-Растан присоединился к перемирию

    Позитивные новости из сирийской провинции Хомс. Город Ар-Растан и ряд прилегающих к нему населенных пунктов присоединились к режиму перемирия. Соглашение о прекращении огня между сирийским правительством и представителями вооруженной оппозиции было подписано в городской мэрии Хомса. В церемонии участвовали общественные деятели, племенные старейшины и офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Всего, за вычетом самого Ар-Растана, свои подписи под соглашением о перемирии поставили представители 25 сирийских городов и поселений. Провинциальные власти Хомса высоко оценили вклад, который российские переговорщики внесли в установление мира и стабильности в регионе.

    Подписи под соглашением о перемирии поставили представители 25 сирийских городов

    Переговоры о Сирийском Курдистане

    Сирийские курды готовы к переговорам с Дамаском. Руководство самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии (Рожавы) заявило о готовности к переговорам с центральным правительством в Дамаске о создании автономии в составе САР. Напомним, что ранее министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем также заявил о готовности правительства Асада к такому диалогу.

    В своем заявлении курдские лидеры заявляют, что высоко оценивает заявление господина аль-Муаллема, а также считает переговоры с Дамаска единственным легитимным способом решения вопроса об автономии для контролируемых ими территорий.

    Переговоры о Сирийском Курдистане

    Белый фосфор как оружие устрашения

    Международная антитеррористическая коалиция, собравшаяся под эгидой США, возобновила бомбардировки провинции Дейр эз-Зор боеприпасами с белым фосфором. Как сообщает, новостное агентство SANA, авиаудары американцев и их союзников уже привели к потерям среди мирных жителей. Так, в поселке Ас-Сур погибло трое сирийских граждан, еще пятеро были ранены.

    Александр Асафов, независимый военный и политический аналитик, уверен, что американцы даже не будут скрывать факт применения ими белого фосфора в Дейр эз-Зоре. Они просто заявят, что пытались поразить объекты военной инфраструктуры ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России), а гражданское население Сирии попало под удар случайно.

    Белый фосфор как оружие устрашения

    В реальности, впрочем, действия коалиции направлены сейчас не столько против террористов, сколько против наступающих на берегах Евфрата сирийских военных.

    «Удар боеприпасами с белым фосфором по провинции Дейр эз-Зор — это акция устрашения сил Башара Асада. Американцам необходимо запугать регулярные войска и удержать их от дальнейшего форсирования восточного берега реки Евфрат по недавно возведенному российскими инженерами мосту. Это послание или предупреждение для регулярных сил, попытка навести на них ужас. Белый фосфор — это действительно страшно: когда такие снаряды разрываются, их не перепутаешь ни с чем», — заявил Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Напомним, что накануне российские специалисты и военные инженеры закончили возведение моста через Евфрат. Как сообщает издание Газета.ru, пропускная способность моста — 8 тысяч единиц бронетехники в день.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
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