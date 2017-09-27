Ой, не в тот чат: Ургант высмеял приложение для российских чиновников

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Москва, 27 сентября. Ведущий Первого канала Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» высмеял идею создания специального мобильного приложения для связи с чиновниками, которое в настоящее время разрабатывает Общественная палата Челябинской области.

Комментируя данную инициативу, Ургант предложил несколько вариантов статусов для чиновников, которые установят данное приложение.

«Меня легко выбрать, тяжело понять и невозможно прокормить», — приводит пример ведущий.

Он также обрисовал ситуацию, при которой южноуралец жалуется чиновнику на плохие дороги в городе, а тот в ответ сообщает о покупке нового особняка на 20-м км Свердловского тракта, после чего извиняется: «Ой, не в тот чат», пишет Ura.ru.