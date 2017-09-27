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Общество
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Общество
Ой, не в тот чат: Ургант высмеял приложение для российских чиновников
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    Ой, не в тот чат: Ургант высмеял приложение для российских чиновников

    19:40  27 Сентября 2017  /обновлено: 19:40  27 Сентября 2017
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    Ой, не в тот чат: Ургант высмеял приложение для российских чиновников

    Москва, 27 сентября. Ведущий Первого канала Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» высмеял идею создания специального мобильного приложения для связи с чиновниками, которое в настоящее время разрабатывает Общественная палата Челябинской области.

    Комментируя данную инициативу, Ургант предложил несколько вариантов статусов для чиновников, которые установят данное приложение.

    Ой, не в тот чат: Ургант высмеял приложение для российских чиновников

     «Меня легко выбрать, тяжело понять и невозможно прокормить», — приводит пример ведущий.

    Он также обрисовал ситуацию, при которой южноуралец жалуется чиновнику на плохие дороги в городе, а тот в ответ сообщает о покупке нового особняка на 20-м км Свердловского тракта, после чего извиняется: «Ой, не в тот чат», пишет Ura.ru.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #чиновники #ургант #мобильное приложение
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