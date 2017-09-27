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Пациентка психиатрической больницы в Татарстане задушила соседку по палате
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    Пациентка психиатрической больницы в Татарстане задушила соседку по палате

    19:39  27 Сентября 2017
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    Пациентка психиатрической больницы в Татарстане задушила соседку по палате

    Казань, 27 сентября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 71-летней пациентки Зеленодольского психоневрологического интерната в Татарстане, которая подозревается в убийстве своей соседке по палате. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан.

    По данным ведомства, 22 сентября в палате отделения интенсивного медицинского ухода Зеленодольского психоневрологического интерната было обнаружено тело 79-летней пациентки с признаками насильственной смерти в виде удушения и повреждением глазниц.

    В совершении преступления подозревается 71-летняя соседка убитой. По версии следствия, вечером санитары уложили женщин спать, после чего подозреваемая, которая признана невменяемой, задушила свою соседку, передает «Свободная Пресса».

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    Автор: Алексей Громов
    #убийство #казань #ск рф #пациентка #зеленодольск
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