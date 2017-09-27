«Московская платформа» требует от «эр-риядской» группы учета интересов всей оппозиции Сирии

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Москва, 27 сентября. Объединение представителей оппозиции Сирии в единую делегацию возможно только при учете интересов всех платформ. Об этом заявил глава делегации «московской платформы» Муханнад Длейкан.

По его словам, условия, предложенные «эр-риядской» группой оппозиции, являются аннексией.

«Что касается заявлений относительно того, что целью переговоров между группами оппозиции является аннексия «московской» и «каирской» платформ в Высший комитет по переговорам (ВКП, «эр-риядская» группа), то на наш взгляд это является продолжением ментальности «ведущей партии», — подчеркнул Длейкан.

По его словам, единая делегация будет создана на основании и принципах резолюции Совбеза ООН 2254, а не путем аннексии одной группы другой. Противники данного пути должны быть политически изолированы, считает представитель «московской группы».

Кроме того, Длейкан опроверг обвинения в адрес «московской платформы», заявив, что она не занимает проправительственные позиции. Он подчеркнул, что крайние позиции «эр-риядской» группы, которая пытается аннексировать остальные, «закрывают дорогу к политическому решению», сообщает ТАСС.