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Общество
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Новости Сирии
Глава «Движения национального обновления Сирии» обсудил в МИД РФ консолидацию оппозиции
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    Глава «Движения национального обновления Сирии» обсудил в МИД РФ консолидацию оппозиции

    19:35  27 Сентября 2017
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    Глава «Движения национального обновления Сирии» обсудил в МИД РФ консолидацию оппозиции

    Москва, 27 сентября. Глава сирийского оппозиционного «Движения национального обновления» Наххас Обейда провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, в ходе которых обсудил перспективы создания консолидированной делегации от оппозиции Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    «Самое главное, что может сделать Россия - это помощь в объединении сирийской оппозиции. Мы обсуждали вопрос о том, есть ли возможность добиться некоторого изменения в позиции Дамаска, а также той или иной группы оппозиции», — сказал Обейда.

    Он также добавил, что единая делегация сирийской оппозиции могла бы выступить в качестве ответственного партнера в ходе прямых переговоров с представителями официального Дамаска в Женеве.

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    Автор: Алексей Громов
    #оппозиция #сирия #дамаск #мид рф
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