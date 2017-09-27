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Российские военнослужащие раздали мирным жителям Сирии 14 тонн продовольствия
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    Российские военнослужащие раздали мирным жителям Сирии 14 тонн продовольствия

    19:37  27 Сентября 2017
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    Российские военнослужащие раздали мирным жителям Сирии 14 тонн продовольствия

    Москва, 27 сентября. Российские военнослужащие провели очередные гуманитарные акции в сирийских городах Умм-Эс-Эль-Кибли, Алькатар, Аяшия, Дейр-Эль-Джамаль и Эс-Сувейда. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

    По данным центра, в рамках очередных гуманитарных акций мирные сирийцы получили от России продукты питания и медицинскую помощь. Жителям городов выдали 14 тонн продовольственных наборов.

    Кроме того, ведется совместная работа с комитетами национального примирения зон деэскалации в САР по нормализации ситуации в стране и созданию благоприятных условий для восстановления инфраструктуры. 

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    Автор: Борис Любимов
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