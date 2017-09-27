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Общество
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Собственника «ВИМ-Авиа» заподозрили в бегстве из России
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    Собственника «ВИМ-Авиа» заподозрили в бегстве из России

    19:19  27 Сентября 2017
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    Собственника «ВИМ-Авиа» заподозрили в бегстве из России

    Москва, 27 сентября. Собственник авиакомпании «ВИМ-Авия» перестал выходить на связь. Об этом в среду заявил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая перед депутатами Госдумы.

    Он не исключил, что владелец проблемного авиаперевозчика мог покинуть страну.

    Собственника «ВИМ-Авиа» заподозрили в бегстве из России

    «Собственник авиакомпании на совещание не явился, на телефоны перестал отвечать, также перестал отвечать на телефонные звонки секретариат авиакомпании. Полагаю, что его сейчас нет на территории РФ», — отметил Нерадько.

    Глава Росавиации также добавил, что во время последнего совещания собственник «ВИМ-Авиа» заявлял о готовности продать свой бизнес «за рубль» и навсегда уйти из отрасли воздушных перевозок.  

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    Автор: Геннадий Плющев
    #росавиация #вим-авиа #нерадько #собственник
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