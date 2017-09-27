Собственника «ВИМ-Авиа» заподозрили в бегстве из России

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Москва, 27 сентября. Собственник авиакомпании «ВИМ-Авия» перестал выходить на связь. Об этом в среду заявил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая перед депутатами Госдумы.

Он не исключил, что владелец проблемного авиаперевозчика мог покинуть страну.

«Собственник авиакомпании на совещание не явился, на телефоны перестал отвечать, также перестал отвечать на телефонные звонки секретариат авиакомпании. Полагаю, что его сейчас нет на территории РФ», — отметил Нерадько.

Глава Росавиации также добавил, что во время последнего совещания собственник «ВИМ-Авиа» заявлял о готовности продать свой бизнес «за рубль» и навсегда уйти из отрасли воздушных перевозок.