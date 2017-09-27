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Общество
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Украина
Савченко озвучила свою версию о причине пожара под Винницей
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    Савченко озвучила свою версию о причине пожара под Винницей

    19:54  27 Сентября 2017
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    Савченко озвучила свою версию о причине пожара под Винницей

    Киев, 27 сентября. Попытка украинских властей скрыть следы торговли оружием могла стать причиной пожара на военных складах в Винницкой области. Так считает депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко.

    Политик напомнила о публикации доклада Amnesty International, в котором говорилось о возможной причастности Киева к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. Кроме того, инцидент под Винницей был не первым.

    «Мы видим очень много складов на Украине, которые подрываются. Как они подрываются, будет устанавливать следствие, но эти склады очень длительное время опустошались торговлей оружием», — подчеркнула она в эфире телеканала «112 Украина».

    Как ранее сообщало агентство URA.RU, на складах хранились ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #савченко
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