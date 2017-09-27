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Володин поручил депутатам не допустить повторения ситуации с «ВИМ-Авиа»
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    Володин поручил депутатам не допустить повторения ситуации с «ВИМ-Авиа»

    19:43  27 Сентября 2017
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    Володин поручил депутатам не допустить повторения ситуации с «ВИМ-Авиа»

    Москва, 27 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по транспорту и строительству выработать комплекс мер по недопущению повторения ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

    «Есть предложение поручить комитету по транспорту проработать комплекс мер, направленных на защиту прав пассажиров и недопущение подобного»,  — сказал он во время пленарного заседания.

    Кроме того, спикер ГД призвал депутатов выработать предложения на этот счет, которые могли бы быть рассмотрены как законодательные инициативы. По словам Володина, недопустимо наступать на одни и те же грабли.

    Володин поручил депутатам не допустить повторения ситуации с «ВИМ-Авиа»

    Добавим, глава Росавиации Александр Нерадько сообщил о том, что собственник авиакомпании «ВИМ-Авия» перестал выходить на связь. Не исключено, что владелец проблемного авиаперевозчика мог покинуть страну. Тем временем Центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело о хищении денег пассажиров авиаперевозчика.

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    Автор: Борис Любимов
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