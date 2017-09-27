Сирия сегодня: видео удара ВКС РФ по боевикам в Идлибе, РФ сыграла ключевую роль в уничтожении химоружия в САР

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Сирия, 27 сентября. Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара по боевикам в городе Идлиб. Владимир Путин заявил, что Россия сыграла ключевую роль в уничтожении химоружия в САР. Последние новости ближневосточной страны в материале Федерального агентства новостей.

Видео удара

Минобороноы Российской Федерации опубликовало видео ракетного удара ВКС РФ по террористам в провинции Идлиб, в результате которого были ликвидированы пять главарей запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1».

Напомним, во время ракетного удара были уничтожены начальник южного сектора провинции Идлиб, эмир по финансовым вопросам, советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани, шариатский судья и помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсини и еще 32 террориста.

В военном ведовстве России сообщили, что российским и сирийским разведчикам удалось выяснить место проведения, а также дату совещания полевых командиров недалеко от центра провинции Идлиб. Решение о нанесении удара было принято только после подтверждения полученной информации из других источников. Стоит также отметить, что российским воздушно-космическим войскам удалось также уничтожить склады с боеприпасами и техникой террористов.

РФ сыграла ключевую роль в ликвидации химоружия САР

Российская Федерация сыграла ключевую роль в вопросе ликвидации химического оружия в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы российского государства, последний килограмм из имевшихся 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ, который содержался в двух артиллерийских снарядах, уничтожен в среду на объекте «Кизнер» (Удмуртия — прим. ред.). Он же отметил, что имевшимся арсеналом ОВ «можно было несколько раз уничтожить все живое на Земле».

«Это огромный шаг в сторону придания современному миру более сбалансированного, более безопасного характера. Наша страна выполнит главное международное обязательство», — подчеркнул Владимир Путин.

При этом лидер России заявил, что Москва тесно работает и работала с партнерами, чтобы избавить человечество от угрозы применения и распространения смертоносного оружия.

Напомним, в сентябре 2013 года Совет безопасности ООН принял резолюцию об уничтожении химического оружия в САР. В 2014 году в 19 этапов из Сирии было вывезено 1,2 тысячи тонн боевых отравляющих веществ. В операции приняли участие девять стран, в том числе Российская Федерация.

Богданов и Рамзи о развитии сирйиских переговоров

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем специального посланника ООН по Сирии Эзельдином Рамзи возможность перехода переговоров в Женеве в формат прямых межсирийских консультаций.

«Особое внимание было уделено подготовке к очередному этапу межсирийских консультаций под эгидой ООН в Женеве и возможности перевода их в формат прямых межсирийских переговоров между делегацией правительства САР и делегацией от оппозиции», — значится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, обе стороны заявили о том, что переговоры в Астане не подменяют, а только дополняют и подкрепляют женевский процесс. Они также создают благоприятные условия для межсирийских контактов в Женеве под эгидой ООН и придают им инклюзивный характер. Это в свою очередь позволяет нарастить гуманитарную помощь населению ближневосточной страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.