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Сирия сегодня: видео удара ВКС РФ по боевикам в Идлибе, РФ сыграла ключевую роль в уничтожении химоружия в САР
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    Сирия сегодня: видео удара ВКС РФ по боевикам в Идлибе, РФ сыграла ключевую роль в уничтожении химоружия в САР

    19:44  27 Сентября 2017
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    Су-24 ВКС РФ

    Сирия, 27 сентября. Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара по боевикам в городе  Идлиб. Владимир Путин заявил, что Россия сыграла ключевую роль в уничтожении химоружия в САР. Последние новости ближневосточной страны в материале Федерального агентства новостей.

    Видео удара

    Минобороноы Российской Федерации опубликовало видео ракетного удара ВКС РФ по террористам в провинции Идлиб, в результате которого были ликвидированы пять главарей запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1».

    Напомним, во время ракетного удара были уничтожены начальник южного сектора провинции Идлиб, эмир по финансовым вопросам, советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани, шариатский судья и помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсини и еще 32 террориста.

    В военном ведовстве России сообщили, что российским и сирийским разведчикам удалось выяснить место проведения, а также дату совещания полевых командиров недалеко от центра провинции Идлиб. Решение о нанесении удара было принято только после подтверждения полученной информации из других источников. Стоит также отметить, что российским воздушно-космическим войскам удалось также уничтожить склады с боеприпасами и техникой террористов.

    РФ сыграла ключевую роль в ликвидации химоружия САР

    Российская Федерация сыграла ключевую роль в вопросе ликвидации химического оружия в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

    По словам главы российского государства, последний килограмм из имевшихся 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ, который содержался в двух артиллерийских снарядах, уничтожен в среду на объекте «Кизнер» (Удмуртия — прим. ред.). Он же отметил, что имевшимся арсеналом ОВ «можно было несколько раз уничтожить все живое на Земле».

    «Это огромный шаг в сторону придания современному миру более сбалансированного, более безопасного характера. Наша страна выполнит главное международное обязательство», — подчеркнул Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин

    При этом лидер России заявил, что Москва тесно работает и работала с партнерами, чтобы избавить человечество от угрозы применения и распространения смертоносного оружия.

    Напомним, в сентябре 2013 года Совет безопасности ООН принял резолюцию об уничтожении химического оружия в САР. В 2014 году в 19 этапов из Сирии было вывезено 1,2 тысячи тонн боевых отравляющих веществ. В операции приняли участие девять стран, в том числе Российская Федерация.

    Богданов и Рамзи о развитии сирйиских переговоров

    Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем специального посланника ООН по Сирии Эзельдином Рамзи возможность перехода переговоров в Женеве в формат прямых межсирийских консультаций.

    «Особое внимание было уделено подготовке к очередному этапу межсирийских консультаций под эгидой ООН в Женеве и возможности перевода их в формат прямых межсирийских переговоров между делегацией правительства САР и делегацией от оппозиции», — значится в сообщении МИД РФ.

    Михаил Богданов

    Кроме того, обе стороны заявили о том, что переговоры в Астане не подменяют, а только дополняют и подкрепляют женевский процесс. Они также создают благоприятные условия для межсирийских контактов в Женеве под эгидой ООН и придают им инклюзивный характер. Это в свою очередь позволяет нарастить гуманитарную помощь  населению ближневосточной страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Гагарин
    #путин #россия #сирия #террористы #дамаск #москва #игил #идлиб #джебхат ан-нусра #химоружие #видео #астана
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