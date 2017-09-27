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Общество
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Путин подписал указ о призыве на военную службу 134 тысяч новобранцев
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    Путин подписал указ о призыве на военную службу 134 тысяч новобранцев

    19:05  27 Сентября 2017
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    Путин подписал указ о призыве на военную службу 134 тысяч новобранцев

    Москва, 27 сентября. В ходе осенней призывной кампании 2017 года на службу в Вооруженные силы России поступят 134 тысячи новобранцев. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет... в количестве 134 000 человек», — говорится в указе.

    Кроме того, документ предполагает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок военной службы по призыву. Стоит отметить, что в ходе осенней призывной кампании 2016 года на срочную службу поступили 152 тысячи человек, а в 2015 году 147 тысяч человек.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #минобороны рф #армия #призыв #военная служба
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