Сначала Франция, а затем вся Европа: Макрон распространяет свое влияние в ЕС

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Сторонники Макрона хотят распространить основанную президентом Франции партию «Вперед!» по всей Европе.

Федеральное агентство новостей публикует обзор статьи «План Эммануэля Макрона по завоеванию Европы», опубликованной новостным изданием Politico.

Сначала Макрон завоевал Францию. Сегодня его цель — весь Евросоюз.

Эммануэль Макрон изложил свое видение будущего Европейского союза в речи, которую он произнес во вторник в Парижском университете Сорбонны.

В выступлении он подробно рассказал о том, как будет выполнять свои предвыборные обещания касательно проекта бюджета еврозоны, реформы парламента и изменения роли министерства финансов. Макрон настоял на необходимости дать гражданам Франции больше возможностей для выражения их мнения о том, что происходит в ЕС. Он отметил, что простым гражданам надо дать шанс на участие в «демократических конвенциях» и публичных дебатах.

Но если ранее казалось, что сейчас самое подходящее время для таких перемен, то спустя всего несколько дней после выборов в Германии атмосфера изменилась. Вскоре Ангела Меркель будет вынуждена сформировать в германском парламенте коалицию совместно со скептически настроенными свободными демократами (Свободная демократическая партия, FDP — здесь и далее прим. ФАН). Это может стать проблемой для стратегии, которую уже начали продвигать сторонники Макрона в ЕС. Сейчас люди Макрона уже пытаются наладить политические контакты за пределами Франции. Зачем? Для создания общеевропейской партии «Вперед!». Идея заключается в том, чтобы создать основу для альянса, который поддержит план Макрона о протекционизме в ЕС. Главное — такой альянс должен быть создан к выборам в Европарламент в 2019 году.

Если такая группа получит серьезное количество мест в парламенте ЕС, она обеспечит существенную поддержку инициативам Макрона, а также сможет выступить в качестве противовеса североевропейским либералам, критически настроенным по отношению к экономическому протекционизму.

«Мы пытаемся установить связи с другими европейскими парламентами. Пока неясно, кто будет благоприятствовать нашим инициативам... Следует помнить, что наша группа (французская) состоит из людей разного происхождения и из сторонников разных партий», — сообщила Сабина Тиллай, глава Комиссии по европейским делам во французском парламенте.

Один из «агентов» Макрона, 31-летний депутат Пьер-Александр Англад (Pieyre-Alexandre Anglade) из региона Бенилюкс уже находится в контакте с коллегами-единомышленниками из четырех стран ЕС. В дальнейшем эта сеть будет расширяться.

Однако до того как Макрон сможет взять штурмом Европарламент, ему необходимо существенно увеличить поддержку своих идей в Европе, а особенно — в Германии.

Это будет нелегко.

При худшем для Макрона сценарии Меркель объединится в германском парламенте с «зелеными» (Союз 90/Зеленые) и свободными демократами. Те не скрывают своего отвращения к почти всем предложениям Макрона по части реформ ЕС.

«Если (Меркель) станет союзником свободных демократов, то, считайте, что я мертв», — процитировала французского президента издание Le Monde в июле.

На следующий же день после своего переизбрания канцлер Германии уже, как кажется, стала более скептически настроенной по отношению к Макрону. Президент Европарламента Антонио Таяни, который в прошлую пятницу встретился с Макроном в Париже, также критически отозвался о некоторых предложениях французского национального лидера — особенно о предложении по поводу нового парламента для еврозоны.

«У нас уже есть разногласия по поводу двух мест в Европейском парламенте. Каким будет новый парламент? Где он будет находиться? Какими полномочиями будет обладать? Я не думаю, что нам нужен еще один парламент», — заявил Таяни Europresse перед встречей с Макроном.

Но пока Таяни переживает за свою позицию, а Меркель думает о сотрудничестве со свободными демократами, Макрон строит планы на следующие десятилетия.

Помощники президента Макрона сообщают, что он связывает будущее ЕС с тем же типом избирателей, который поддержал его во Франции. Это проевропейский, образованный и оптимистичный избиратель. В своем стремлении собрать всех таких людей в единую команду перед выборами Европарламента в 2019 году он нашел себе ценного союзника — Еврокомиссию.

Президент комиссии Жан-Клод Юнкер сейчас работает совместно с членами французского парламента, чтобы изучить возможность проведения демократических дебатов о ЕС в каждом из входящих в него государств. По словам Сабины Тиллай, недавно Еврокомиссия провела встречу с группой французских парламентариев, на которой обсуждались принципы организации таких «демократических конвенций». Перед ними стоит задача определить правильный формат и сроки проведения таких конференций. Пока известно, что они должны пройти в первом квартале 2018 года.

«Идея состоит в том, чтобы выстроить своего рода гражданское государство Евросоюза, которое сможет высказывать свое мнение касательно того, что работает в ЕС, а что — нет», — сказал Тиллай.

Помощник Макрона сказал: «Идея состоит в том, чтобы привлечь общественное мнение к дискуссии о будущем Европейского союза. Вы не можете этого сделать, проведя дебаты с политиками в Брюсселе. Вам нужно привлекать к этому граждан».

Таяни выразил согласие с идеей демократических дебатов и обещал, что поддержит ее в Европейском парламенте в Страсбурге.

В то же время парламентарии-сторонники Макрона усердно работают, пытаясь найти новых союзников в других странах. Жан Артуис, либеральный депутат Европарламента, президент комитета парламента по бюджету и сторонник Макрона, сказал Politico, что политикам необходимо выйти за национальные рамки и начать создавать группы в масштабах всей Европы.

«Мы должны сделать всю Европу нашей суверенной территорией, — сказал он. — Европа действительно будет существовать, когда у нас появятся европейские партии и профсоюзы».

Сабина Тиллай пока не может сказать, какие партии ЕС открыты для альянсов или коалиций с «Вперед!». Но она заявила, что не будет никакого предвзятого отношения к потенциальным союзникам на основании их идеологических позиций.

Однако далеко не все готовы к тому, чтобы вступить в партию во главе с Макроном.

Либералы — не только в Германии, но также в Нидерландах и других странах Северной Европы — придерживаются совсем другого мнения о том, что должен представлять собой идеальный Евросоюз. По их мнению ЕС, должен поддерживать свободную торговлю с внешним миром, а не вводить новые протекционистские меры.

«Создание новой партии в Европе было бы очевидно излишним, — сказал Франк Энгель, член Европейской народной партии из Люксембурга. — Их так много. Что бы это могло быть? Социально-демократическая партия? У нас она уже есть. Либеральная? Такая тоже есть».

Другой скептик указал на то, что в Европе политические и экономические условия сейчас уже не те, какими они были во Франции, когда Макрон пришел к власти.