Новости Украины: вояж Ляшко на танке до Москвы, штраф для «Газпрома», фантазии Саакашвили

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Новости Украины, 27 сентября. Олег Ляшко с криком «К победе, до Москвы!» прокатился на танке и попал на видео — пользователи соцсетей ответили на ролик россыпью соленых шуток. Суд в Киеве постановил взыскать с «Газпрома» более трех миллионов долларов штрафа. Саакашвили заявил, что взрывы под Винницей — это якобы «подарок» Путина на день рождения Порошенко.

Ляшко и «голубой» танк

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко насмешил пользователей соцсетей роликом, в котором политик, забравшись на танк, заявляет о намерении доехать на нем до Москвы и даже «победить». Яркое выступление Ляшко имело место во время его визита его на Харьковский завод имени Малышева, выпускающий, в том числе, танки.

На видеозаписи, размещенной на личном канале Ляшко в YouTube, эксцентричный политик прямо в кадре надевает (не без помощи посторонних) армейский комбинезон и забирается на танк. и Там он надевает танковый шлемофон, и, перед тем, как боевая машина трогается с места, произносит: «До победы — до Москвы!»

После этого танк с шумом и грохотом срывается с места и куда-то стремительно несется в клубах черного дыма.

На видеохостинге YouTube комментарии к этому искрометному видео предусмотрительно отключены. Зато в социальной сети Twitter, где ролик также появился, пользователи ни в чем себе не отказывают. Вот некоторые комментарии.

— На стройку разнорабочим собрался?

— На ремонт! До /пункта сбора/ металлолома!

— Що, до Москви? З чим до Москви? Кому до Москви? Вам? Може спочатку хоть до в Мар'їнки? Навіщо репетувати і молоти казна що? (Что, в Москву? С чем в Москву? Кому в Москву? Вам? Может, сначала хоть до Марьинки? Зачем орать и молоть невесть что?)

Часть комментаторов, фраппированных самомнением Олега Ляшко и отсутствием у него комплексов, сделала довольно странные намеки, основанные на неоднозначной репутации этого украинского политика. Содержание этих намеков мы оставим на совести авторов. Приведем два примера, более ли менее приличных::

— Это что, на Украине так плохо к геям относятся, что на танке приходится прорываться, чтоб в Москву убежать?

— Почему танк не голубого цвета?

И т.д.

В Киеве постановили взыскать деньги с «Газпрома»

Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания 79,8 миллиона гривен (около 3,1 миллиона долларов) с компании «Газтранзит», аффилированной с «Газпромом». «Газтранзит» должен заплатить штраф «Газпрома», наложенный Антимонопольным комитетом Украины по обвинению в злоупотреблении монопольным положением на украинском рынке транзита газа. Об этом сообщил глава Минюста Украины Павел Петренко.

«Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания с «Газпрома» 79,8 миллиона гривен», — написал Петренко в Facebook.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины отменил решение нижестоящих х инстанций, отказавшихся списать деньги с «Газтранзита» в счет погашения штрафа «Газпрома», и дело вновь вернулось в суд первой инстанции — в Хозяйственный суд Киева, который подтвердил свое предыдущее решение.

Все предпринятые ранее юристами «Газпрома» усилия по отмене этого решения в украинских судах не увенчались успехом.

Саакашвили обвинил Путина во взрывах под Винницей

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что к взрывам на военном складе под Винницей якобы причастен президент РФ Владимир Путин. По мнению Саакашвили, это был «подарок» Петру Порошенко на день рождения, который у украинского президента был вчера.

Своими мыслями Саакашвили поделился в Facebook.

«Очень циничный подарок от Путина на день рождения Порошенко — взрывы в Виннице. Этим он говорит американцам: не стоит давать Украине оружие, они не смогут его обезопасить», — написал Саакашвили, не уточнив, откуда он черпает факты, почему именно так их интерпретирует.

Пожар на складе боеприпасов неподалеку от города Калиновка начался вечером во вторник, украинские власти эвакуировали около 30 тысяч человек и закрыли воздушное пространство над городом. В настоящее время пожар почти потушен.

Возбуждено уголовное дело по статье «диверсия». Некоторые украинские политики пытаются обвинить в инциденте Россию, не предъявляя, впрочем, никаких доказательств.

Ранее сенатор Алексей Пушков написал в связи с этим в своем Twitter:

«Что бы ни случилось на Украине — там сразу обвиняют Россию. Но взрываются не только склады — взорваны законность и система управления страной».