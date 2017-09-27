Соловьев и Куликов рассказали украинскому политологу о «главной миссии» Киева

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Москва, 27 сентября. Единственная миссия Украины — выпрашивание денег у Запада и ВМФ. Так считает политолог Дмитрий Куликов.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Куликов назвал украинскому коллеге Вадиму Карасеву три ключевые проблемы страны, которые нынешние власти не в состоянии решить — статус конфликта в Донбассе и территорий ДНР и ЛНР, отсутствие международного единства в данном вопросе, а также долги и дефицитная экономика.

«Если вы уверены, что там «агрессия» (в Донбассе — прим. ФАН), вводите военное положение. Если у вас АТО (антитеррористическая операция), то у вас нет войны», — заявил Куликов.

Карасев в свою очередь не смог ответить на вопрос о том, как определять ситуацию в Донбассе. Он заявил, что ЛНР и ДНР являются «Временно неконтролируемыми территориями». «У вас вся страна временно неконтролируемая, у вас через границу Саакашвили гуляет», — отметил Соловьев.

По мнению Куликова, долг Украины по кредитам, который составляет 27 млрд долларов, никуда не денется, даже в случае смены руководства страны, миссия которого — «ползать на коленях и просить денег».