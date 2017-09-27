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Общество
СМИ раскрыли детали спецоперации по ликвидации Доку Умарова
Общество
СМИ раскрыли детали спецоперации по ликвидации Доку Умарова
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    СМИ раскрыли детали спецоперации по ликвидации Доку Умарова

    18:44  27 Сентября 2017
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    СМИ раскрыли детали спецоперации по ликвидации Доку Умарова

    Москва, 27 сентября. Лидер северокавказского бандподполья Доку Умаров скончался в результате отравления высокотоксичным веществом. Об этом в среду заявил информированный источник, комментируя спецоперацию по ликвидации боевика.

    Именно поэтому для транспортировки останков Умарова в Москву были приняты особые меры предосторожности.

    СМИ раскрыли детали спецоперации по ликвидации Доку Умарова

    «В 2013 году была проведена спецоперация в Ингушетии, где находился Умаров. Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом. Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Умарову», — рассказал источник агентству «Интерфакс».

    Ранее сообщалось, что ФСБ подтвердила обнаружение в Ингушетии захоронения Доку Умарова и четверо членов возглавляемой им банды.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #отравление #спецоперация #умаров #токсичное вещество
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