СМИ раскрыли детали спецоперации по ликвидации Доку Умарова

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Москва, 27 сентября. Лидер северокавказского бандподполья Доку Умаров скончался в результате отравления высокотоксичным веществом. Об этом в среду заявил информированный источник, комментируя спецоперацию по ликвидации боевика.

Именно поэтому для транспортировки останков Умарова в Москву были приняты особые меры предосторожности.

«В 2013 году была проведена спецоперация в Ингушетии, где находился Умаров. Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом. Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Умарову», — рассказал источник агентству «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что ФСБ подтвердила обнаружение в Ингушетии захоронения Доку Умарова и четверо членов возглавляемой им банды.