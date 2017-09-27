Лидер Компартии Украины назвал киевский режим «неофашистским»

В Избранное

Брюссель, 27 сентября. Лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко заявил, что власть в стране захватил «неофашистский режим». Об этом он заявил в ходе конференции на тему «Нарушения прав человека, ограничения свободы слова и политические репрессии на Украине», которая состоялась в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.

«Сегодня ведется жесточайшая борьба против Компартии, и это подтверждает наши выводы, что на Украине неофашистский режим», — сказал Симоненко.

Он также добавил, что нынешние украинские власти не допускают Компартию к парламентским выборам, а также пытаются ограничить доступ к средствам массовой информации.

Стоит отметить, что в мае 2015 года на Украине вступил в силу «закон о декоммунизации», запрещающий советскую символику. Киев дал коммунистам месяц на то, чтобы они привели свои уставы в соответствие с новым законом. Однако Компартия Украины приняла решение не менять название и программу партии. В сентябре 2015 года окружной админсуд Киева по иску Минюста приостановил деятельность Коммунистической партии Украины.