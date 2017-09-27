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Общество
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Украина
Лидер Компартии Украины назвал киевский режим «неофашистским»
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    Лидер Компартии Украины назвал киевский режим «неофашистским»

    18:44  27 Сентября 2017
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    Лидер Компартии Украины назвал киевский режим «неофашистским»

    Брюссель, 27 сентября. Лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко заявил, что власть в стране захватил «неофашистский режим». Об этом он заявил в ходе конференции на тему «Нарушения прав человека, ограничения свободы слова и политические репрессии на Украине», которая состоялась в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.

    «Сегодня ведется жесточайшая борьба против Компартии, и это подтверждает наши выводы, что на Украине неофашистский режим», — сказал Симоненко.

    Он также добавил, что нынешние украинские власти не допускают Компартию к парламентским выборам, а также пытаются ограничить доступ к средствам массовой информации.

    Стоит отметить, что в мае 2015 года на Украине вступил в силу «закон о декоммунизации», запрещающий советскую символику. Киев дал коммунистам месяц на то, чтобы они привели свои уставы в соответствие с новым законом. Однако Компартия Украины приняла решение не менять название и программу партии. В сентябре 2015 года окружной админсуд Киева по иску Минюста приостановил деятельность Коммунистической партии Украины.

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    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #брюссель #симоненко #компартия
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