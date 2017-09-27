Ученые получили детальные фото космического «глаза Сатурна»

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Москва, 27 сентября. Ученые получили детальные фото необычной туманности NGC 7009 в созвездии Водолея, похожей на Сатурн и гигантский глаз. Специалисты из Европейской южной обсерватории в Чили наблюдали за туманностью с помощью телескопа VLT.

Планетарная туманность NGC 7009, которая удалена от Земли примерно на 5 тыс. световых лет, была открыта в 1782 году Уильямом Гершелем. Чтобы раскрыть секрет необычной формы астрономического объекта, ученые воспользовались спектрографом MUSE на телескопе VLT для отслеживания движения потоков газа и частичек пыли внутри туманности.

Анализ полученных данных показал, что так называемый «глаз Сатурна» обладает сложной слоистой структурой, а пыль и газ в нем распределяются неоднородно.

Добавим, ранее астрономы поделились новыми фотографиями центральной части туманности Ориона, крупнейших «звездных яслей» Галактики.