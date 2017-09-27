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Общество
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Контент «Яндекс.Музыки» интегрировали в Facebook
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    Контент «Яндекс.Музыки» интегрировали в Facebook

    18:47  27 Сентября 2017
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    Контент «Яндекс.Музыки» интегрировали в Facebook

    Москва, 27 сентября. Популярный стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» был интегрирован в ленту новостей в социальной сети Facebook. Об этом сообщили в среду официальные представители «Яндекса».

    Пользователи смогут встраивать в посты плеер с 30-секундным фрагментом композиции. Однако полностью трек можно будет прослушать в самом сервисе, а также в соответствующем мобильном приложении.

    «Яндекс.Музыка» стала первым российским стриминговым сервисом, договорившимся с Facebook о такой интеграции», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что соцсеть «ВКонтакте» обновила свое мобильное приложение.

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    Автор: Алексей Громов
    #facebook #яндекс
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