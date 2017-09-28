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Общество
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Хомс: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ семь населенных пунктов
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    Хомс: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ семь населенных пунктов

    10:12  28 Сентября 2017
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    Хомс: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ семь населенных пунктов

    Хомс, 28 сентября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ в общей сложности зачистила от «Исламского государства»1 около 50 квадратных километров.

    Военные источники в Сирии сообщают, что правительственные войска возобновили наступление на востоке провинции Хомс при воздушной поддержке российской авиации. Армейцы зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) еще семь населенных пунктов в Хаме и Хомсе.

    Сирийцы установили контроль над поселениями Сафия, Ум-Хувуш, Аль-Рак, Аль-Газела, Расм Аль-Арнаб, Аль-Харафеш и Ум Аль-Сос.  Источник отмечает, что в данный момент сирийская армия освободила от террористов еще 50 квадратных километров.

    Хомс: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ семь населенных пунктов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #хомс
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