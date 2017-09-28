Хомс: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ семь населенных пунктов

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Хомс, 28 сентября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ в общей сложности зачистила от «Исламского государства»1 около 50 квадратных километров.

Военные источники в Сирии сообщают, что правительственные войска возобновили наступление на востоке провинции Хомс при воздушной поддержке российской авиации. Армейцы зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) еще семь населенных пунктов в Хаме и Хомсе.

Сирийцы установили контроль над поселениями Сафия, Ум-Хувуш, Аль-Рак, Аль-Газела, Расм Аль-Арнаб, Аль-Харафеш и Ум Аль-Сос. Источник отмечает, что в данный момент сирийская армия освободила от террористов еще 50 квадратных километров.

1 Организация запрещена на территории РФ.